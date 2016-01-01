بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيكن استربس.. فيديو

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صورة الخبر: تشيكن استربس
تشيكن استربس

يعد تشيكن استربس من الأطباق التي يعشق تناولها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي،مما يدفع الكثيرون إلي شرائها من المحلات والمطاعم، وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل تشيكن استربس بصوص الجبن.

مقادير تشيكن استربس بصوص الجبن
دجاج اصابع
طماطم مفرومة
فلفل اخضر مفروم
بصل احمر مفروم
زبدة
زيتون أسود واخضر شرائح
زيت للقلي

للصوص
جبنة شيدر احمر واصفر
كريمة
نشا
لبن
لون برتقالي
جبنة موتزاريلا
جبنة كريمي بطعم الشيدر
بطاطس فرايز للتقديم

طريقة تحضير تشيكن استربس بصوص الجبن
الاستربس
تقلى في زيت غزير وساخن

صوص جبن
يذوب النشا في القليل من الماء
تسخن الزبدة مع الجبن مع التقليب حتى تذوب الجبن
يسخن الحليب مع النشا المذاب ثم تضاف الجبنة المذابة
تضاف الجبنة الموتزاريلا مع التقليب
أخيرا يضاف اللون
تغرف الاستربس ثم يضاف عليها صوص الجبن والخضروات
تقدم مع البطاطس

المصدر: elbalad

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