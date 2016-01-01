بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيكن استربس.. فيديو



تشيكن استربس تشيكن استربس

يعد تشيكن استربس من الأطباق التي يعشق تناولها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي،مما يدفع الكثيرون إلي شرائها من المحلات والمطاعم، وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل تشيكن استربس بصوص الجبن.



مقادير تشيكن استربس بصوص الجبن

دجاج اصابع

طماطم مفرومة

فلفل اخضر مفروم

بصل احمر مفروم

زبدة

زيتون أسود واخضر شرائح

زيت للقلي



للصوص

جبنة شيدر احمر واصفر

كريمة

نشا

لبن

لون برتقالي

جبنة موتزاريلا

جبنة كريمي بطعم الشيدر

بطاطس فرايز للتقديم

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طريقة تحضير تشيكن استربس بصوص الجبنالاستربستقلى في زيت غزير وساخنصوص جبنيذوب النشا في القليل من الماءتسخن الزبدة مع الجبن مع التقليب حتى تذوب الجبنيسخن الحليب مع النشا المذاب ثم تضاف الجبنة المذابةتضاف الجبنة الموتزاريلا مع التقليبأخيرا يضاف اللونتغرف الاستربس ثم يضاف عليها صوص الجبن والخضرواتتقدم مع البطاطس