يعد تشيكن استربس من الأطباق التي يعشق تناولها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي،مما يدفع الكثيرون إلي شرائها من المحلات والمطاعم، وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل تشيكن استربس بصوص الجبن.
مقادير تشيكن استربس بصوص الجبن
دجاج اصابع
طماطم مفرومة
فلفل اخضر مفروم
بصل احمر مفروم
زبدة
زيتون أسود واخضر شرائح
زيت للقلي
للصوص
جبنة شيدر احمر واصفر
كريمة
نشا
لبن
لون برتقالي
جبنة موتزاريلا
جبنة كريمي بطعم الشيدر
بطاطس فرايز للتقديم
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيكن استربس.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق