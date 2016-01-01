تعرف على أول مولود في الإسلام بعد الهجرة؟

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من أول مولود في الإسلام بعد الهجرة سؤال يبحث كثيرون عن إجابة له، حيث كانت هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم- من مكة المُكرمة إلى يثرب وهي المعروفة بالمدينة المُنورة نتيجة حتمية وضرورة مُلحة، خُصوصًا بعد أن ازداد الأذى على النبي - عليه الصلاة والسلام- وأصحابه الكرِام، فقد كذب المُشركون من أهل مكة برسالة المصطفى - عليه الصلاة والسلام-، وبدؤوا بمعاندته ونعتوه بالساحر والمجنون حتى يصدوا الناس عن سبيل الله وعن الإيمان برسالة النبي الخالدة، ‏فتهيأ النبي -صلى الله عليه وسلم- لتحمل المشاق والصعوبات في سبيل نشر دعوته، ولم تكن الهجرة إلى المدينة هي الهجرة الوحيدة في الإسلام، فقد سبقها هجرة أصحاب النبي -عليه السلام- إلى الحبشة على شكل مجموعات هربًا من بطش كفار قريش وتعذيبهم لهم.



أول مولود في الإسلام بعد الهجرة:



بعد وصول النبي -صلى الله عليه وسلم- بوقت قصير إلى المدينة المنورة، وفي السنة الأولى للهجرة، وضعت أسماء بنت أبي بكرٍ مولودها: عبد الله بن الزبير، فكان ابنها أوّل مولود بعد الهجرة في المدينة المنورة، وفي الحديث الذي تتحدث فيه أسماء -رضي الله عنها- عن حادثة ولادة ابنها عبد الله تقول أسماء: «فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي - صلى اللهُ عليه وسلم- فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله- صلى اللهُ عليه وسلم-، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولودٍ في الإسلام».

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و ‏في رواية أخرى يُذكر فيها أن النبي -عليه السلام- هو من سماه عبد الله، ففي صحيح مسلم: « فأخذه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- منها فوضعه في حِجرِه، ثم دعا بتمرةٍ، قال قالت عائشةُ: فمكثْنا ساعةً نلتمِسُها قبل أن نجدَها، فمضغَها، ثم بصقَها في فيه، فإنَّ أولَ شيءٍ دخل بطنَه لَرِيقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم قالت أسماءُ: ثم مسحَه وصلَّى عليه وسمَّاه عبدَ اللهِ، ثم جاء، وهو ابنُ سبعِ سنينَ أو ثمانٍ، ليبايعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأمره بذلك الزبيرُ، فتبسَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين رآه مُقبلًا إليه، ثم بايعَه».صفات عبد الله بن الزبير:ورد أن عبد الله بن الزبير أدرك 8 سنواتٍ و 4 أشهرٍ من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم-، وكان ملازمًا له في كثير من الأوقات؛ إذ كثيرًا ما كان يتردّد على بيت خالته عائشة زوجة النبي - عليه السلام-، واشتُهر عبد الله بن الزبير بعبادته حتى قال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت مصلّيًا قطّ أحسن صلاةً من عبد الله بن الزبير، ووصفته أمه أسماء أنّه صوّام النهار قوام الليل، وعنه رُوي أنه كان يقسم لياليه ثلاثًا؛ فليلةً يقضيها في القيام حتى يصبح، وليلة يقضيها ساجدًا حتى يصبح، وليلة يقضيها في الركوع حتى يصبح، ولقد كانت عائشة -رضي الله عنها- تحبه حبًا شديدًا، حتى أنّها أعطت من بشّرها بأنّه حيٌّ بعد يوم الجمل عشرة آلاف؛ فرحًا بسلامته.وعرف عبد الله بن الزبير بشجاعته وجهاده في سبيل الله، فاشترك مع والده في معركة اليرموك وشهد فتح إفريقيا، وكان يومها من قتل جُرجير قائد البربر في حيلةٍ احتالها، ففزع أصحاب جرجير وهربوا، ومكّن الله تعالى للمسلمين الفتح والنصر، وكان لعبد الله بن الزبير نصيبٌ في جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم، فكان من بين أربعةٍ اختارهم؛ ليجمعوا القرآن الكريم وينسخوه في مصاحف.وفاة عبد الله بن الزبير:بويع عبد الله بن الزبير بالخلافة من قِبل أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وذلك بعد وفاة يزيد بن معاوية، وابنه معاوية بن يزيد، لكن مروان بن الحكم عارضه في حكمه وجهز الجيوش؛ لملاقاته، وبعد وفاته استمر ابنه عبد الملك على خطاه، فأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي على رأس جيشٍ؛ ليحاربوه وهو في مكة المكرمة، وحاصر الحجاج مكة 5 أشهرٍ و 17 ليلةً، ثم جهز منجنيقًا على أبواب مكة؛ ليهدد من فيها، وأعطى الأمان لمن يخرج منهم مبايعًا عبد الملك بن مروان، فخرج خلق يقرب عددهم من 10 آلافٍ، كلهم يترك عبد الله بن الزبير مبايعًا عبد الملك راغبًا في الأمان، لكن عبد الله ثبت حتّى واجه الحجاج وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، فقتله الحجاج وصلبه في مكة ثلاثة أيامٍ، حتى استأذنوا عبد الملك في إنزاله فأذن لهم.وعندما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- والمسلمون إلى المدينة المنورة ظلوا لفترة لا تلد لهم امرأة مولودًا، وقد جزع المسلمون لذلك الأمر، وفي يوم من الأيام من شهر شوال شاء الله -سبحانه وتعالى- أن تلد إحدى نساء المهاجرين - وهي ابنة الصديق أبو بكر أسماء ذات النطاقين - مولودًا، فاستبشر المسلمون لذلك وفرحوا فرحًا شديدًا. قد أتت أسماء بمولودها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقام بتحنيكه وبارك مولده وأمر جده أبو بكر بالتأذين في أذنه، وقد سماه النبي الكريم عبد الله على اسم جده، وقد كان هذا المولود هو عبد الله بن الزبير وهو أول مولود في الإسلام.