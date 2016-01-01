طريقة بسيطة للعلاج من السحر والأعمال

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قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا شعر الإنسان بأعراض تعب مفاجئ؛ لا ينبغي أن ينصرف ذهنه إلى أنه مسحور.



وأوضح الدكتور عمرو الورداني، فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «أصبت بالسحر، كيف أتعالج منه؟» أنه لا ينبغي الجزم بأمور السحر، وإنما ينبغى البحث وراء الأسباب الواقعية واستشارة الطبيب عند الشعور بمرضٍ عضوي أو نفسي.



ونصح أمين الفتوى السائلة بتحصين نفسها بالمداومة على أذكار الصباح والمساء وقراءة سورة البقرة والمعوذتين وسورة ياسين وآية الكرسي.

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ونوه مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء إلى عدم إنكار السحر، وإنما التعجب من سرعة تعليق الإحباطات أو الإخفاقات والأضرار المادية أو النفسية على شماعات غيبية، ليبرر الإنسان لنفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا.قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن آيات إبطال السحر مذكورة فى القرآن الكريم، ناصحًا من أصيب بذلك بأن يجتهد في العبادة وبالإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي وأن يداوم على أذكار الصباح والمساء وأداء الصلوات.وأضاف الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء: «هل يجوز الاستعانة بأحد الصالحين لإبطال السحر؟»، أن الأولى والأفضل أن يستعين الإنسان المسحور بالله تعالى وأن يقرأ المعوذتين -الفلق والناس- وآية الكرسى والفاتحة، فهذه الآيات فكت سحر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهي شفاء لمن أراد أن يستشفي بها.وأكد أمين لجنة لفتوى، أن الإنسان المصاب بالسحر يشعر بالتثاقل بالجسد وهذا يزول بالهمة والصلاة والعبادة، منوهًا بأن تأثير السحر يكون طفيفًا ولا يحدث ما يتخيله بعض الناس من وقف الحال وضياع المال وهلاك الأموال، ناصحًا بأن قراءة المصاب الرقية الشرعية أولى من الذهاب لمن يفك السحر والدخول فى مهاترات وما شابه.وتابع: "كما أن الرقية الشرعية مهمة جدًا في مثل هذه الحالات، وهذا لا يتطلب إحضار أحدهم للقيام بالرقية، ولكن يمكن الذهاب إلى مكتبة تبيع الكتب الدينية أو تحميل الرقية من الإنترنت وقراءتها مرتين يوميًا في الصباح والمساء".