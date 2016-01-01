من غير دكتور.. روشتة لعلاج هشاشة العظام

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هشاشة العظام


هشاشة العظام لها تأثير على صحة الجسم بشكل كبير فإذا تم تشخيص إصابتك بها بعد كسر منخفض التأثير، فسيلزم علاج الكسر أولا ومن ثم علاج هشاشة العظام بالطرق الطبيعية أو بالأدوية.

التغذية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على صحة عظامكَ طوال حياتكَ وسنقدم لكم روشتة لعلاج العظام :

البروتين

البروتين عنصر أساسي لبناء العظام وتوجد أدلة متضاربة بخصوص تأثير تناوُل البروتين على كثافة العظام، فيحصل أغلب الأشخاص على كمية وافرة من البروتين في نظامهم الغذائي، ولكن البعض لا يفعل.

ويُمكن أن يحصل النباتيون على القدر الكافي من البروتين في نظامهم الغذائي في حال اهتمامهم بالبحث عن المصادر المناسبة، مثل فول الصويا، والمكسرات، والبقوليات، والبذور، والبيض، والحليب ومشتقاته للنباتيين.

يأكل البالغون الأكبر سنًّا كمية أقل من البروتين للعديد من الأسباب فإذا كنتَ تعتقد أنكَ لا تحصل على القدر الكافي من البروتين، اسأل الطبيب عن خيار تناوُل المكملات.

وزن الجسم
ونقص الوزن يَزيد من فرصة فقدان العظام والكسور من المعروف الآن أن زيادة الوزن تزيد من خطر حدوث كسور في ذراعك ومعصمك وعلى هذا النحو، فإن الحفاظ على وزن مناسب للجسم يفيد العظام كما هو الحال بالنسبة للصحة بشكل عام.

المصدر: elbalad

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