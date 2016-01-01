عشان متحسش بالجوع.. طرق فعالة للحد من شهيتك للطعام



طرق فعالة للحد من شهيتك للطعام طرق فعالة للحد من شهيتك للطعام



نشعر غالبا بالجوع الشديد وبالأخص في فترة البدء في اتباع نظام غذائي صحي، حيث إن المعدة لا تكون معتادة على تناول كمية قليلة من الطعام، وهو ما يجعلنا نشعر بـ الجوع الشديد بعد تناول الطعام بفترة زمنية بسيطة، إلا أنه يمكن التغلب على هذه الأمر باتباع بعض النصائح.



وقالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن الشعور بالجوع أمر طبيعي للغاية، بالأخص في بداية القيام بعمل رجيم أو اتباع حمية غذائية، حيث إن المعدة لم تتكيف بعد على تناول كميات أقل من الطعام.



وتابع شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن السيطرة على الإحساس بالجوع ومحاولة السيطرة على الشهية المفتوحة لتناول المزيد من الطعام ببعض النصائح البسيطة، ومن أبرزها:

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- مراعاة الاختيار الأمثل كمية الوجبة ونوعيتها فيكون كمية الخضراوات الفريش نصف الطبق، والربع نشويات من مصادر كاملة الحبة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، والربع الآخر بروتين؛ حيث ينبغي ألا تزيد كمية البروتين عن حجم قبضة يدك بأي وضع من الأوضاع.- لا تضع أطباق متنوعة على طاولة الطعام، بل عليك بإعداد طبقك في المطبخ، والاكتفاء بهذا الطبق على طاولة الطعام فقط مع الماء أثناء تناول وجبتك.- استخدم أطباق صغيرة في وجبات السناك أثناء اليوم وكذلك أكواب صغيرة، ويراعي اختيار الفواكه والخضراوات عالية الألياف، ويتم تقطيعها قطع صغيره جدا.- اختيار ألوان اطباق قاتمة اللون، ويراعي أن يكون لون الطعام غير مطابق للون الطبق، ويفضل تنوع الأطباق بين الوجبات المختلفة، لتجنب الإصابة بالملل.- تجنب تناول الطعام أمام التلفاز أو أثناء التحدث على الهاتف، أو خلال الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي.- تخلص من كل الأطعمة غير الصحية وفواتح الشهية والمخللات والحلوى من منزلك، وكذلك المخبوزات والمعجنات.- أعد قائمة ببرنامج الكلك الاسبوعي، وقم بشرائها بنفسك أو دليفري لمقاومة شراهة شراء الأطعمة غير المناسبة لحميتك.- اتبع نظام غذائي منخفض في الدهون والسكريات وعال في الألياف، على أن تضع ضع خطة بديلة لتناول الطعام الصحي سواء بتناول اكلات مختلفة، أو كطريقة طهي وبامكانك تحميل برنامج على هاتفك يساعدك على تحديد سعراتك وجبتك الغذائية.- احرص على تناول الطعام ببطء وأن تتغلب على مشاعر التوتر والقلق، وذلك عبر ممارسة تمارين التنفس او المشي او الزومبا او مضغ العلكة بدون سكر أو شرب مشروبات كـ الينسون والتليو والكاموميل والبابونج والكراوية والشمر بدون سكر والليمون بالنعناع.