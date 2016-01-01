3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

الاكتئاب هو مرض عقلي خطير يتداخل مع حياة الفرد اليومية، ويمكن أن يحدث لأي شخص لأسباب متعددة، مثل تاريخ العائلة ، تشوه الدماغ، صدمة الطفولة، الحالات الطبية، المشاكل الاقتصادية أو مشاكل العلاقات.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعدك على التخلص من الاكتئاب.
1. التفاح
تظهر الأبحاث أن الاستهلاك العالي للفواكه والخضروات له علاقة وقائية ضد مشاكل الصحة العقلية مثل اضطرابات القلق وتقلب المزاج والضيق، وأنها تساعد على تعزيز صحتنا العقلية بسبب وجود العناصر الغذائية الأساسية، نظرًا لأن التفاح يحتوي على ملف غذائي غني، فقد يساعد في محاربة الاكتئاب.
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