تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسى أمام الإدارة التعليمية تبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضى ودورين كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً وكان يتسبب فى إحداث اعاقة مرورية شديدة على شارع فيصل الرئيسى فى الاتجاه القادم من محطة المطبعة وضياء والمتجه الى محطة الطالبية والعشري
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشى الكثافات المرورية خلال أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإضافة الى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.
ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع المخلفات والرتش الناتجة عن الازاله لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسى.
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التعليقات على شاهد.. إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل
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