شاهد.. إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل

آخر الأخباراخبار مصر › شاهد.. إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل

صورة الخبر: إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة
إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسى أمام الإدارة التعليمية تبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضى ودورين كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً وكان يتسبب فى إحداث اعاقة مرورية شديدة على شارع فيصل الرئيسى فى الاتجاه القادم من محطة المطبعة وضياء والمتجه الى محطة الطالبية والعشري

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشى الكثافات المرورية خلال أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإضافة الى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.

ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع المخلفات والرتش الناتجة عن الازاله لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسى.

وشهد موقع الإزالة اشاده كبيره من قبل المواطنين وقائدى المركبات المارين نظرا لما كان يسببه العقار فى إحداث شلل مرورى بالمنطقة خاصة فى أوقات الذروة المرورية لموقعه الحيوى بشارع فيصل الرئيسى.

ويذكر ان العقار الذى تم ازالته يعد الرابع الذى تزيله محافظة الجيزة حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفة أخرى على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديهم على خط التنظيم وكانت تتسبب فى إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقة ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسى.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9837

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager