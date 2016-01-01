عبرالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى عن سعادته بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال فى رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى:
" إنه من دواعى سرورى أن أعبر لكم عن فائق تقديرى لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام فى ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول فى العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وأنهى رئيس البرلمان الليبى رسالته، قائلاً: "أكرر لفخامتكم شكرى وتقديرى لهذه المواقف الأخوية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رئيس البرلمان الليبى يشكر الرئيس السيسى: فائق تقديرنا لمواقفكم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق