رئيس البرلمان الليبى يشكر الرئيس السيسى: فائق تقديرنا لمواقفكم

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صورة الخبر: الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

عبرالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى عن سعادته بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال فى رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى:
" إنه من دواعى سرورى أن أعبر لكم عن فائق تقديرى لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام فى ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول فى العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.



وأنهى رئيس البرلمان الليبى رسالته، قائلاً: "أكرر لفخامتكم شكرى وتقديرى لهذه المواقف الأخوية".



بدوره، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

المصدر: youm7

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