متجر "كارفور" يعتذر بعد نشر صور لجثة أحد العاملين لديه مغطاة بالمظلات ومواصلته استقبال الزبائن (صور)



متجر "كارفور" يعتذر متجر "كارفور" يعتذر

أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لجثة رجل توفي في متجر "كارفور" بولاية ريسيفي في شمال شرق البرازيل، متروكة على أرضية المتجر، مغطاة بالمظلات، غضبا كبيرا.



وقع الحادث في 14 أغسطس الجاري، لكن الصور ظهرت هذا الأسبوع، وسط موجة انتقادات حادة، لأن المتجر لم يغلق أبوابه وواصل العمل وكأن شيئا لم يحصل.



وانتشرت صور جثة مانويل مويسيس كافالكانتي، الذي يعمل في متجر"كارفور"، ووافته المنية أثناء ساعات العمل، وبدلا من أن يتم إغلاق المتجر لحين إخراج جثمانه، قامت إدارة المتجر بتغطية جثة مانويل بالمظلات الشمسية مطروحة على الأرض ومحاطة بالصناديق.

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وظلت حركة البيع والشراء قائمة واستمر الزبائن بالحصول على مشترياتهم، غير مدركين وجود رجل ميت بقربهم.واعتذرت شركة "كارفور" البرازيل يوم الأربعاء، وقالت في بيان إن تعاملها مع الحادث كان غير لائق.وأضافت: "أخطأت الشركة في عدم إغلاق المحل فور حدوث الوفاة بانتظار مراسم الجنازة، وكذلك عدم إيجاد الطريقة الصحيحة للعناية بالجثة".وبحسب "كارفور"، فإن الرجل كان مدير مبيعات داخل المتجر. وبعد وفاته اتبعت الشركة إرشادات بعدم إخراج الجثة من مكانها.وأوضحت الشركة المحلية التابعة لشركة "Carrefour SA" الفرنسية، وهي واحدة من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في البرازيل، أنها غيرت الآن إرشاداتها لتشمل الإغلاق الإلزامي للمتجر في مثل هذه الحالات في المستقبل.وقالت في بيان: "نعتذر لأفراد أسرة الفقيد ونقف على أهبة الاستعداد لدعمهم بأي طريقة ضرورية".وهذا ليس الجدل الأول حول الطريقة التي تتعامل بها شركة "كارفور" مع الأحداث الانسانية في متاجرها بالبرازيل.ففي عام 2018، قتل حارس أمن في متجرها بولاية ساو باولو كلبا في الشارع بعد أن ضربه بقضيب معدني، وهي قضية أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغضب جمعيات الرفق بالحيوانات.