قال محمد فتحي، أحد أفراد الأسرة المصابة بحروق في حادث إلقاء ماء النار على معازيم فرح بشبرا الخيمة، إنهم لم يعرفوا بوجود خلافات بين العريس والمتهمين.
وأوضح أن الواقعة حدثت في الثامنة مساء الخميس الماضي، حيث فوجئ أهالي منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، أثناء إقامة فرح بالشارع، عندما قام أحد أهالي المنطقة بإلقاء "جردل" ماء نار على المعازيم، فأصاب 11 منهم من عائلتين، إحداهما أقارب العريس، والعائلة الأخرى من الجيران.
وأضاف أنه تم إدخاله مع 4 من أفراد أسرته بمستشفى قصر العيني، بعد أن جرى تحويلهم من مستشفى شبرا العام للحروق لسوء حالتهم، منهم 3 في العناية المركزة، بينهم طفل، مشيرا إلى أن الحروق تتراوح نسبتها بين 22% و25%، وأخرى 10%.
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التعليقات على مصر.. المصابون في جريمة إلقاء ماء النار على "معازيم فرح" يروون تفاصيل صادمة (صورة)
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