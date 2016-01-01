أعلنت قوات التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران في جنوبي السعودية.
وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه نجران.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، قد صرح أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار "مفخخة" في المنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منشآت مدنية بنجران.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق