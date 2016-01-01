السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

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السعودية تعترض صاروخا باليستيا

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران في جنوبي السعودية.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه نجران.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، قد صرح أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار "مفخخة" في المنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منشآت مدنية بنجران.

ويعيش اليمن صراعا منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وتصاعد القتال في مارس 2015 بعدما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.

المصدر: وكالات

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