سجلت روسيا 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 946976، فيما توفي 16189 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.
وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الجمعة، إن 90 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 5817 شخصا ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى 761330.
وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، إن 26.5% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض.
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التعليقات على روسيا تسجل 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية
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