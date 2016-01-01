روسيا تسجل 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

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روسيا تسجل 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 946976، فيما توفي 16189 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الجمعة، إن 90 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 5817 شخصا ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى 761330.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، إن 26.5% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا تراجعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعتبر معدل الوفيات جراء تفشي الوباء في روسيا ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، حيث بلغ 16189 حالة رغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 22 مليونا و684 ألف مصاب، وحصد الفيروس أرواح أكثر من 793 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: RT

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