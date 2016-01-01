روسيا تزيح الستار عن أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها ستكشف عن مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي ستعقد في أغسطس الجاري.
وقال بيان صادر عن الشركة "ستشهد فعاليات منتدى الجيش-2020 عرض منظومة Parallax الجديدة المخصصة لمسح التضاريس وتصويب الذخائر والمزودة بدروع شفافة".
وأضاف البيان "ستشهد الفعاليات أيضا عرض منظومات Hermes الصاروخية العالية الدقة والتي يصل مدى صواريخها إلى 100 كلم، إضافة إلى أنواع جديدة من الذخائر الموجهة المخصصة لراجمات Tornado-S الصاروخية، ومنظومات جديدة للتوجيه وتصويب الذخائر مخصصة لعربات BMP-3 القتالية".
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