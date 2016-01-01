

شركة أبل تحققا أرقاما قياسية بلغت 2 تريليون دولار في عامين شركة أبل تحققا أرقاما قياسية بلغت 2 تريليون دولار في عامين

حققت شركة "أبل"، مبيعات قياسية جعلت قيمتها السوقية ترتفع إلى 2 تريليون دولار في سوق الأسهم، بعد عامين فقط من تحقيقها أول تريليون.



وبلغ سعر سهم "أبل" 467.77 دولاراً في منتصف التعاملات الصباحية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لترتفع إلى علامة 2 تريليون دولار.



وقفزت أسهم صانعة "آيفون" بأكثر من 50% هذا العام، على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي أجبرتها على إغلاق متاجر البيع الخاصة بها والضغط السياسي على صلاتها بالصين.

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كما تضاعف سعر سهمها منذ انخفاضه في مارس الماضي، عندما اجتاح الهلع من وباء فيروس كورونا الأسواق، وفقا لـ"بي بي سي".شهدت شركات التكنولوجيا، ارتفاعاً في أسهمها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعيش حالة ركود، حيث نشرت شركة "أبل"، أرقاما قوية للربع الثالث في نهاية شهر يوليو، بما في ذلك 59.7 مليار دولار من العائدات ونمو مزدوج الرقم في قطاعات المنتجات والخدمات.وتعد "أمازون" في المرتبة الثانية في أكثر الشركات قيمة سوقيا بعد "أبل" بمقدار 1.7 تريليون دولار.وقال باولو بيسكاتور، المحلل التكنولوجي في "بي بي فورسايت"، إن الارتفاع السريع في أسعار أسهم شركة "آبل" هو "إنجاز مثير للإعجاب خلال فترة قصيرة من الزمن"."لقد أكدت الأشهر القليلة الماضية على أهمية المستخدمين والأسر على حد سواء لامتلاك أجهزة واتصالات وخدمات ذات جودة أفضل ومع مجموعة أجهزة آبل القوية وعروض الخدمات المتنامية، هناك فرص وفيرة للنمو المستقبلي".ويذكر أن كشفت شركة آبل، عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS الخاصة بتشغيل أجهزتها الذكية، عالجت من خلاله العديد من المشكلات التي عانى منها مستخدموا هذه الأجهزة.وتبعا للشركة الأمريكية فإن الإصدار "iOS 13.6.1"، الجديد والذي يحمل رمز "17G6080" طُور لحل بعض مشكلات هواتف آيفون، والتي كان أبرزها عدم قدرة الهواتف على حذف ملفات النظام غير الضرورية عند امتلاء ذاكرة الهاتف بشكل كبير، ما تسبب في بطء عمل الهواتف أحيانا، بحسب "روسيا اليوم".وتتمثل المشكلة الثانية التي تمكن من معالجتها، في أنها كانت تؤدي لظهور لون أخضر على بعض شاشات هواتف "آيفون-11" و"آيفون-11 برو"، عند استعمالها في ظروف الإضاءة المنخفضة.وعالجت "آبل" مع هذا التحديث أيضًا، مشكلات في هواتف آيفون كانت تتعلق بميزة الإشعارات حول جهات الاتصال.