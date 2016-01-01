احتل كلب في الصين مؤخرًا عناوين الصحف الوطنية لوجوده على قيد الحياة وبصحة جيدة بعد أن قضى أكثر من شهر محاصرًا تحت أنقاض سيده فى أعقاب انهيار أرضى، ففى 8 يوليو ، تم إجلاء سكان قرية كانجبوتيان بمقاطعة قويتشو الصينية على عجل قبل أن تنهار معظم منازلهم في انهيار أرضي مروع، لم يُترك سوى عدد قليل من مبانى القرية البالغ عددها 130 ، وعلى الرغم من عدم تمكنهم من استعادة معظم ممتلكاتهم قبل الإخلاء، لم يُسمح للسكان بالعودة حتى اعتبرت السلطات المنطقة آمنة.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أصيب رجل عاد ليرى ما إذا كان يمكن إنقاذ أي شيء من منزله المنهار بصدمة لسماع نباح قادم من تحت الأنقاض، فتم تقييد كلب تشين يونجين على ممتلكاته، لذا لم يستطع الهرب عندما تسبب الانهيار الأرضي في انهيار منزل الرجل فوقه، كان تشين قد فقد كل أمل في العثور على حيوانه الأليف على قيد الحياة عندما عاد إلى المقاطعة الأسبوع الماضي، لذلك لم يصدق أذنه عندما سمع نباحًا قادمًا من تحت المبنى المهدم.
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التعليقات على العثور على كلب فقد 25 كيلو من وزنه بعد بقائه تحت أنقاض انهيار أرضى 37 يوم
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