

العثور على كلب فقد 25 كيلو من وزنه بعد بقائه تحت أنقاض انهيار أرضى 37 يوم العثور على كلب فقد 25 كيلو من وزنه بعد بقائه تحت أنقاض انهيار أرضى 37 يوم

احتل كلب في الصين مؤخرًا عناوين الصحف الوطنية لوجوده على قيد الحياة وبصحة جيدة بعد أن قضى أكثر من شهر محاصرًا تحت أنقاض سيده فى أعقاب انهيار أرضى، ففى 8 يوليو ، تم إجلاء سكان قرية كانجبوتيان بمقاطعة قويتشو الصينية على عجل قبل أن تنهار معظم منازلهم في انهيار أرضي مروع، لم يُترك سوى عدد قليل من مبانى القرية البالغ عددها 130 ، وعلى الرغم من عدم تمكنهم من استعادة معظم ممتلكاتهم قبل الإخلاء، لم يُسمح للسكان بالعودة حتى اعتبرت السلطات المنطقة آمنة.



في وقت سابق من هذا الشهر ، أصيب رجل عاد ليرى ما إذا كان يمكن إنقاذ أي شيء من منزله المنهار بصدمة لسماع نباح قادم من تحت الأنقاض، فتم تقييد كلب تشين يونجين على ممتلكاته، لذا لم يستطع الهرب عندما تسبب الانهيار الأرضي في انهيار منزل الرجل فوقه، كان تشين قد فقد كل أمل في العثور على حيوانه الأليف على قيد الحياة عندما عاد إلى المقاطعة الأسبوع الماضي، لذلك لم يصدق أذنه عندما سمع نباحًا قادمًا من تحت المبنى المهدم.





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سرعان ما اتصل القروي بالسكان المحليين الآخرين لمساعدته، وأمضوا معًا 10 ساعات فى البحث عن طريقهم إلى الكلب الأسود، الذي لم يستطع احتواء فرحته برؤية الوجوه البشرية مرة أخرى بعد أكثر من شهر محاصر تحت الأنقاض.قام أهل القرية بحفر حفرة للحيوان، وأعطوه الطعام والماء، ثم كافحوا لإخراجه بأمان من تحت جبل الأوساخ والحطام، لم يتضح بعد كيف نجح الكلب في البقاء على قيد الحياة لمدة 37 يومًا، أو 880 ساعة محاصرًا بنفسه تحت منزل مالكه المدمر ، ولكن تم اعتبار إنقاذه معجزة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.وفقًا لـ China News، كان وزن الحيوان 5 كجم فقط عندما تم إخراجه من تحت الأنقاض ، مقارنة بـ 30 كجم كان يزنها قبل الحادث، على الرغم من فقدان الوزن بشكل كبير ، ظهر الحيوان حيويًا بشكل مدهش ، وإن كان مهتزًا بشكل واضح، يقال إن الكلب المحظوظ، وحاليا يتعافى في رعاية سيده.