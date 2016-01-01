

حظك اليوم.. كن صبورًا يا «ثور» واختر الكلمات المناسبة يا «قوس» حظك اليوم.. كن صبورًا يا «ثور» واختر الكلمات المناسبة يا «قوس»

الحمل: 21/3 إلى 20/4



ربما تستطيع أن تعبرعما بداخل صدرك بسهولة، ولديك استعداد لسماع الرأى الآخر واحترامه.



الثور: 21/4 إلى 20/5

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قد تجد الأطراف المستمعة أكثر جدالاً عما كنت تتوقع، ويجب أن تكون أكثر صبراً وقدرة على التعبير عن رأيك، وعليك بإجراء توازنات.الجوزاء: 21/5 إلى 20/6ربما تستطيع التحكم في الأمور، وقد تفكر في السفر، وعليك أن تفكر في صاحب لتناقش معه أمور بعض الأولاد أو شخص من العائلة.السرطان: 21/6 إلى 20/7الوقت مناسب لانخفاض القمر، وبالتالى للاسترخاء والاستمتاع بما تريد حتى إنك قد تفكر في الانعزال والوحدة قليلاً.الأسد: 21/7 إلى 20/8تشعر بنفسك، والأنا متضخمة، وقد تغضب ممن يتدخل في أمور تعتبرها لنفسك، وعليك أن تراقب نفسك حتى لا تفسد الأمور.العذراء: 21/8 إلى 20/9ربما يكشف حقيقتك الطيبة الكثير ممن حولك، وقد يلجأ إليك الكثير وتفرح كثيراً ببعض المزايا.الميزان: 21/9 إلى 20/10المريخ في بيتك الثالث وهذا يزيد من جدية ذهنك ونشاط ذكائك، وربما تقابل من يسبب لك حنينًا لمناسبة سابقة.العقرب: 21/10 إلى 20/11أجواء كوكبية تدعم ذهنك وتخرج بأفكار مميزة، وعليك أن تتذكر أن الأصالة سبيلك للنجاح مهما تأجل النجاح.القوس: 21/11 إلى 20/12تستطيع أن تضيف الحماس على من حولك إذا اخترت الكلمات المناسبة، والمشكلة أنك قد لا تعرف أين توجه تلك الطاقة للأمور العملية.الجدى: 21/12 إلى 20/1قد تبدأ مرحلة واعدة جداً، وكل ما يزعجك أن الأمور لا تسير بالسرعة التي تريدها، لا تدفع بالأيام ولكن بالأحداث.الدلو: 21/1 إلى 20/2لا تركز في سلبيات الأمور المالية وابحث عما يثير ذهنك ولا يكلفك شيئا. راقب أسلوب غذائك.الحوت: 21/2 إلى 20/3ربما عليك بالحوار مع من تحب حتى تحصل على الدعم العاطفى، وبعض من الخبرات السابقة له تساعدك في المستقبل.