حظك اليوم.. كن صبورًا يا «ثور» واختر الكلمات المناسبة يا «قوس»
الحمل: 21/3 إلى 20/4
ربما تستطيع أن تعبرعما بداخل صدرك بسهولة، ولديك استعداد لسماع الرأى الآخر واحترامه.
الثور: 21/4 إلى 20/5
قد تجد الأطراف المستمعة أكثر جدالاً عما كنت تتوقع، ويجب أن تكون أكثر صبراً وقدرة على التعبير عن رأيك، وعليك بإجراء توازنات.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
ربما تستطيع التحكم في الأمور، وقد تفكر في السفر، وعليك أن تفكر في صاحب لتناقش معه أمور بعض الأولاد أو شخص من العائلة.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
الوقت مناسب لانخفاض القمر، وبالتالى للاسترخاء والاستمتاع بما تريد حتى إنك قد تفكر في الانعزال والوحدة قليلاً.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
تشعر بنفسك، والأنا متضخمة، وقد تغضب ممن يتدخل في أمور تعتبرها لنفسك، وعليك أن تراقب نفسك حتى لا تفسد الأمور.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
ربما يكشف حقيقتك الطيبة الكثير ممن حولك، وقد يلجأ إليك الكثير وتفرح كثيراً ببعض المزايا.
الميزان: 21/9 إلى 20/10
المريخ في بيتك الثالث وهذا يزيد من جدية ذهنك ونشاط ذكائك، وربما تقابل من يسبب لك حنينًا لمناسبة سابقة.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
أجواء كوكبية تدعم ذهنك وتخرج بأفكار مميزة، وعليك أن تتذكر أن الأصالة سبيلك للنجاح مهما تأجل النجاح.
القوس: 21/11 إلى 20/12
تستطيع أن تضيف الحماس على من حولك إذا اخترت الكلمات المناسبة، والمشكلة أنك قد لا تعرف أين توجه تلك الطاقة للأمور العملية.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
قد تبدأ مرحلة واعدة جداً، وكل ما يزعجك أن الأمور لا تسير بالسرعة التي تريدها، لا تدفع بالأيام ولكن بالأحداث.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
لا تركز في سلبيات الأمور المالية وابحث عما يثير ذهنك ولا يكلفك شيئا. راقب أسلوب غذائك.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
ربما عليك بالحوار مع من تحب حتى تحصل على الدعم العاطفى، وبعض من الخبرات السابقة له تساعدك في المستقبل.
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