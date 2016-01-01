

5 نصائح لخسارة الوزن بعد الولادة.. مش بس دايت ورياضة 5 نصائح لخسارة الوزن بعد الولادة.. مش بس دايت ورياضة

شعور الأمومة لا يمكن أن يضاهيه أى شىء فى الكون، ورغم أن الأم تواجه الكثير من المتاعب خلال فترة الحمل والولادة، وحتى أثناء تربية أطفالها، إلا أنها تجد فى ذلك متعتها الفطرية التى خلقها الله بها، لكن يظل اكتساب الوزن الزائد أثناء الحمل، وصعوبة التخلص منه بعد الولادة أهم مشكلة تواجه الكثيرات منهن، وقد نشر موقع "herbeauty" بعض النصائح لخسارة الوزن بعد الولادة بسهولة.



لدايت

يعد الحفاظ على نظام غذائى صحى بعد الولادة أمرًا مهمًا لأنه يساهم بشكل كبير فى التخلص من آثار الحمل على جسدك خلال الأشهر التسعة الماضية، فهو يكون بحاجة للمزيد من المغذيات مع التأكيد على عدم حرمانه من أى شىء، وبدلاً من الحميات الغذائية المبتذلة، احرصى على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السمك والبيض والدجاج منزوع الجلد مع الخضروات الداكنة والخضروات النيئة التى تعطى الشعور بالامتلاء، ودائما تناولى وجبة الفطور ولا تهمليها.



الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية تحرق السعرات الحرارية، حيث تحرق الأمهات اللاتى يرضعن رضاعة طبيعية نحو 500 سعرة حرارية فى اليوم أكثر من اللاتى لا يرضعن، ومع ذلك فإن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تعمل على زيادة الشهية، لذلك فقط تناولى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل السلطات والخضروات والحمص عندما تشعرين بالجوع، واشربى الماء أولاً، وابتعدى عن الوجبات السريعة.

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ممارسة التمارين غير التقليديةممارسة التمارين من الأمور الأساسية التى تساهم فى إنقاص الوزن، إلا أن الأمهات الجدد يجدن مشكلة فى ترك أطفالهن من أجل القيام بذلك، لذا يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية مع طفلك، من خلال دمج التدريبات فى الأنشطة اليومية دون الشعور بأنك بحاجة إلى تخصيص وقت لممارسة التمارين الرياضية، على سبيل المثال جربى الركض بعربة طفلك أو ممارسة تمرينات القرفصاء مع حمل الطفل. إنها طريقة أصعب مما تبدو.الحلوى الصحيةالرغبة الشديدة فى تناول الآيس كريم أو الحلوى من الأمور الطبيعية التى يصعب تجاهلها، لكن يمكنك التغلب على ذلك من خلال وضع الزبادى فى الفريزر للحصول على زبادى مجمد لذيذ ومغذى يمكن وصفه بأنه حلوى صحية، كما يمكنك وضع عصا الآيس كريم فى منتصف الغطاء وتناولها رأسًا على عقب مثل الآيس كريم، ويمكنك أيضًا وضع الوجبات السريعة "السناكس" مثل الفاكهة فى الفريزر، لأن درجة الحرارة الباردة تجعلها شيئًا لذيذا.ابحثى عن مكان مناسب للأطفالهناك الكثير من الصالات الرياضية التى تسمح باصطحاب الأطفال، بل لدى بعضها جليسة أطفال أو مركز رعاية لهم، بينما يتيح لك البعض الآخر ممارسة التمارين مع طفلك، إن معرفة أنه يمكنك إيقاف التمرين فى أى وقت للاهتمام بطفلك، سيكون حافزًا كبيرًا لكِ لخوض التجربة.