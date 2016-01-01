شعور الأمومة لا يمكن أن يضاهيه أى شىء فى الكون، ورغم أن الأم تواجه الكثير من المتاعب خلال فترة الحمل والولادة، وحتى أثناء تربية أطفالها، إلا أنها تجد فى ذلك متعتها الفطرية التى خلقها الله بها، لكن يظل اكتساب الوزن الزائد أثناء الحمل، وصعوبة التخلص منه بعد الولادة أهم مشكلة تواجه الكثيرات منهن، وقد نشر موقع "herbeauty" بعض النصائح لخسارة الوزن بعد الولادة بسهولة.
لدايت
يعد الحفاظ على نظام غذائى صحى بعد الولادة أمرًا مهمًا لأنه يساهم بشكل كبير فى التخلص من آثار الحمل على جسدك خلال الأشهر التسعة الماضية، فهو يكون بحاجة للمزيد من المغذيات مع التأكيد على عدم حرمانه من أى شىء، وبدلاً من الحميات الغذائية المبتذلة، احرصى على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السمك والبيض والدجاج منزوع الجلد مع الخضروات الداكنة والخضروات النيئة التى تعطى الشعور بالامتلاء، ودائما تناولى وجبة الفطور ولا تهمليها.
الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية تحرق السعرات الحرارية، حيث تحرق الأمهات اللاتى يرضعن رضاعة طبيعية نحو 500 سعرة حرارية فى اليوم أكثر من اللاتى لا يرضعن، ومع ذلك فإن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تعمل على زيادة الشهية، لذلك فقط تناولى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل السلطات والخضروات والحمص عندما تشعرين بالجوع، واشربى الماء أولاً، وابتعدى عن الوجبات السريعة.
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التعليقات على 5 نصائح لخسارة الوزن بعد الولادة.. مش بس دايت ورياضة
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