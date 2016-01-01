أبقى سوبرماركت في مدينة ريسيفي، شمال شرق البرازيل، أبوابه مفتوحة واستمر في العمل رغم وجود جثة داخله، وعمد القائمون عليه إلى تغطيتها بمظلات، ما أثار استهجان الزبائن، وأقر المتجر بالواقعة في بيان أصدره.
وقع الحادث، الجمعة الماضي لكن لم يُكشَف عنها إلا الأربعاء، وما لبثت أن انتشرت الأخبار والتعليقات بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور للمكان، الذي كانت الجثة موجودة فيه داخل السوبرماركت وغطتها مظلات خضراء مفتوحة.
واعتذرت سلسلة السوبر ماركت الشهيرة في بيانها «عن الطريقة غير اللائقة التي تم التعامل بها مع وفاة السيد موزس سانتوس المؤسفة وغير المتوقعة والتي نتجت عن نوبة قلبية داخل متجرنا في ريسيفي».
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التعليقات على هنا البرازيل | وفاة بائع في متجر شهير: غطوا الجثة واستمروا في العمل
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