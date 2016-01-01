

هنا البرازيل | وفاة بائع في متجر شهير: غطوا الجثة واستمروا في العمل هنا البرازيل | وفاة بائع في متجر شهير: غطوا الجثة واستمروا في العمل

أبقى سوبرماركت في مدينة ريسيفي، شمال شرق البرازيل، أبوابه مفتوحة واستمر في العمل رغم وجود جثة داخله، وعمد القائمون عليه إلى تغطيتها بمظلات، ما أثار استهجان الزبائن، وأقر المتجر بالواقعة في بيان أصدره.



وقع الحادث، الجمعة الماضي لكن لم يُكشَف عنها إلا الأربعاء، وما لبثت أن انتشرت الأخبار والتعليقات بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور للمكان، الذي كانت الجثة موجودة فيه داخل السوبرماركت وغطتها مظلات خضراء مفتوحة.



واعتذرت سلسلة السوبر ماركت الشهيرة في بيانها «عن الطريقة غير اللائقة التي تم التعامل بها مع وفاة السيد موزس سانتوس المؤسفة وغير المتوقعة والتي نتجت عن نوبة قلبية داخل متجرنا في ريسيفي».

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واعترفت السلسلة بأنها «أخطأت بعدم إقفال المتجر فوراً بعد الوفاة إلى أن يصل فريق خدمة دفن الموتى».وأوضح البيان أن الراحل، الذي كان يعمل في قطاع المبيعات، تلقى الإسعافات الأولية وأن المؤسسة طلبت دعماً طبياً»، مؤكدة أن «التعليمات بعد الوفاة كانت تقضي بعدم إزالة الجثة من مكانها».وقدّمت السلسلة اعتذارها إلى عائلة سانتوس، وقالت زوجة الراحل أوديليفا كافالكانتي لموقع «جي 1» الإخباري البرازيلي: «لقد أغضبني الأمر. ليس للإنسان أي قيمة، وحده المال هو ما يهمهم. أعتقد أنها مسألة تتعلق بالاحترام (…) إنه شعور مريع».وذكّر عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بحادثة أخرى وقعت العام 2018 في ساو باولو عندما ضرب أحد حراس المتجر كلباً حتى الموت، وأثارت الصور وقتها ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.