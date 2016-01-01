"نحن غرابا عك عك، عك إليك عانية، عبادك اليمانية، كيما نحج الثانية، لبيك اللهم هبل، لبيك يحدونا الأمل".. تلك كلمات الترنيمة الشهيرة التي رددها الكفار وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، والتي اشتهرت في العديد من الأفلام الدينية التي تناولت هجرة النبي محمد، صل الله عليه وسلم.
وعن أصل تلك الكلمات التي لا يعرفها الكثيرون، فهي تعود إلى أنه كانت هناك قبيلة يمنية اسمها "عك"، يقصد أهلها الكعبة كل عام للحج، وكانوا يرسلون عبدين أسودين يطوفان حولها وينشدان "نحن غرابا عك"؛ أي "نحن عبدا قبيلة عك"، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.
وكانوا يطلقون قديمًا على العبد شديد السواد كلمة "غراب"، ثم يرد أهل القبيلة على العبدين أثناء طوافهما "عك إليك عانية"؛ أي أن القبيلة جاءت إليك "خاضعة"، ثم "عبادك اليمانية"، أي الذين جاءوا من اليمن، "كيما تحج الثانية"؛ أي أنهم جاءوا ليحجوا مرة أخرى.
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التعليقات على قصة نداء حج الجاهلية الشهير في السينما "نحن غرابا عك"
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