

شرطها الوحيد التقاعس والخمول.. جامعة ألمانيا تخصص منحة مالية لدعم «الكسالى» شرطها الوحيد التقاعس والخمول.. جامعة ألمانيا تخصص منحة مالية لدعم «الكسالى»

خصصت جامعة ألمانيا منحة مالية غريبة تحدث لأول مرة، فبدلا من أن تكون للطلاب المجتهدين، كانت للطلاب الكسالي الذين لم ينجزوا أي شئ.



وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن جامعة "الفنون الجميلة" الألمانية في مدينة هامبورج، أعلنت عن منحة من 1600 يورو لمن يريد أن يتقدم في كافة أرجاء البلاد، لكن بشرط أن يكون المتقدم لها مبدع في "الكسل" والتقاعس والخمول.



ووفقا لسكاي نيوز، تضم الاستمارة أربعة أسئلة وهي: ما هو الشيء الذي لا تريد القيام به؟ وما المدة التي تريدُ فيها الإعراض عن القيام بهذا الأمر؟ وما الذي يجعلك لا تقوم به على وجه التحديد؟ ولماذا تعتبر نفسك الشخص الأنسب لعدم القيام بهذا الأمر؟"

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وقال المهندس والمختص في نظرية التصميم، فريدريش فون بوريس، وهو صاحب المبادرة، إن عدم القيام بشيء ليس بالأمر بالغ السهولة.وأوضح في تصريح مثير أن هذه المنحة تركز على "نشاط اللانشاط"، مضيفا "فإذا قلت مثلا إنك لن تتحرك طيلة أسبوع، فهذا مذهل جدا، أما إذا اقترحت أن تظل بدون حركة ولا تفكير في هذه المدة، فربما يكون الأمر أفضل".وأضاف الأكاديمي الألماني أن هذا البرنامج مستلهم من النقاش الذي يثار بشأن النجاح في المجتمع وما يحوم حوله من تناقض.وشدد على أن هذه المنحة ليست بالمُزحة، لكنها تجربة وأمر جدي، أي "كيف تحدث انقلابا في مجتمع تقوم بنيته على تحقيق الإنجازات".وبموجب العرض، سيجري دفع المنحة، لكن شريطة أن يكون الشخص المرشح قد قدم تقرير مفصلا بشأن تجربته، وذلك في أواسط يناير 2021.وأوضح بوريس أن المنحة تشترط أن يفي المتقدمون بما قطعوه من وعود على أنفسهم، أي عدم القيام ببعض الأمور والحرص على الكسل فيها.وبوسع من يتقدمون أن يحددوا مدة الكسل والخمول "فإذا قلت مثلا إنك لن تخلد إلى النوم فأنت تستطيع القيام بهذا لأيام محدودة فقط، أما إذا تعهدت بألا تتسوق فهذا قابل للتطبيق في مدة طويلة.ومن المرتقب أن تكون استثمارات المتقدمين جزءا من معرض مرتقب في جامعة هامبورج، في نوفمبر المقبل، وذلك تحت شعار "ما الشيء الذي يجب أن أتوقف عن فعله حتى تصبح حياتي أقل ممارسة للتأثير السلبي على حياة الآخرين؟"