قالت الرابطة الألمانية لمكافحة الآفات إنه يمكن منع البعوض والحشرات الأخرى من دخول المنزل بواسطة بعض التدابير البسيطة مثل وضع شبكات حماية على النوافذ.
وأضافت الرابطة أن مصائد الذباب الكهربائية ذات الأسطح اللاصقة تعتبر خيارا جيدا. ولغرض مكافحة النمل والدبابير، توصي الرابطة بتكليف المتخصصين من شركات مكافحة الآفات والحشرات.
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التعليقات على تدابير بسيطة لمنع البعوض والحشرات من دخول المنزل
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