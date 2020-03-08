استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة قبيل بيانات لأنشطة الشركات قد تلقي الضوء على وتيرة التعافي الاقتصادي في القارة، بينما تسبب ارتفاع الجنيه الاسترليني في دفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير للتراجع.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة إذ ما زال يعاني من تأثير بيانات أمريكية ضعيفة وخطاب يميل إلى التشاؤم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تسبب في عمليات بيع يوم الخميس.
ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.3 بالمئة حتى بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت متجاوزة مستواها قبل فيروس كورونا في يوليو تموز، على الرغم من أن خبراء في الاقتصاد يخشون أن التعافي العام قد يكون مؤقتا.
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التعليقات على الأسهم الأوروبية تكافح للارتفاع وترقب لبيانات مؤشر مديري المشتريات
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