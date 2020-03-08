

الكهرباء المصرية توضح حقيقة أخطاء حساب الاستهلاك عبر العدادات مسبوقة الدفع الكهرباء المصرية توضح حقيقة أخطاء حساب الاستهلاك عبر العدادات مسبوقة الدفع

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ما تردد بشأن وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.



وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء بحسب تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم الجمعة، على توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع.



وأوضحت انه يتم حساب الرصيد تلقائيا بناءا على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر تغيرت الشريحة للاعلى.

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وأفادت بأن هذه العدادات تقوم بالعمليات الحسابية من خلال برنامج حاسب آلي دون تدخل عنصر بشري.