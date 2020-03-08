نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ما تردد بشأن وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.
وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء بحسب تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم الجمعة، على توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع.
وأوضحت انه يتم حساب الرصيد تلقائيا بناءا على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر تغيرت الشريحة للاعلى.
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التعليقات على الكهرباء المصرية توضح حقيقة أخطاء حساب الاستهلاك عبر العدادات مسبوقة الدفع
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