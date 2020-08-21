

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 21-8-2020 استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 21-8-2020

استقرار سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 21-8-2020، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، وعلي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.88 جنيه للشراء.



15.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.88 جنيه للشراء.



15.98 جنيه للبيع.

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