

أسعار المانجو بسوق العبور اليوم 21 أغسطس أسعار المانجو بسوق العبور اليوم 21 أغسطس

تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أسعار وأنواع المانجو، في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 21 أغسطس، وذلك تيسيرًا على القراء لمعرفة أسعار السلع قبل الذهاب إلى الأسواق.



سجلت المانجو العويس ما بين 15 و27 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 8 و11 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت ما بين 5 و10 جنيهات.



والمانجو التيمور سجلت ما بين 10 و16 جنيهًا، والمانجو الفص ما بين 20 و50 جنيهًا، والمانجو الفونس سجلت 16 جنيهًا للكيلو، والمانجو الهندي ما بين 9 و15 جنيهًا.

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وسجلت مانجو دبشة ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، ومانجو صديقة سجلت ما بين 10 و16 جنيهًا للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 7 و12 جنيهًا للكيلو، ومانجو جولك سجلت 10 إلى 12 جنيهًا، والمانجو السنارة ما بين 8 و12 جنيهًا.يذكر أن فاكهة المانجو، تنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم غذاءً رئيسيًا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين «أ، ج» وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة.وشجرة المانجو دائمة الخضرة، وقد يصل طولها إلى 20 مترًا، ولها أوراق طويلة وأزهار ذات لون أبيض وبنفسجي، وتنمو ثمار المانجو من قاع مبايض الزهرات، ويكتمل نموها بعد خمسة أشهر من تكون الازهار.