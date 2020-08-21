أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-8-2020 فى مصر

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-8-2020 فى مصر

استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 860 جنيها للجرام، في ظل استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 737.25 جنيه.

عيار 21 يسجل 860 جنيها.

عيار 24 سجل 982.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6880 جنيها.

أوقية الذهب 1944 دولار.

وكانت أسعار الذهب شهدت هبوط صباح أمس الخميس بقيمة 10 جنيهات وهذا الهبوط في أسعار الذهب علي المستوي المحلي، جاء نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب إلي 1930 دولارا نتيجة موجة بيع المعدن النفيس بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

أسعار الذهب عاودت للصعود في مصر ، نتيجة ارتفاع أوقية الذهب إلي 1944 دولارا مقارنة ب 1930 دولارا صباحا.
وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وتعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية أمس الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

كما انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الخميس متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع

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