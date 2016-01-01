وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجيش بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل له لحماية أمن مصر القومي.
وخلال اجتماع عقده السيسي، اليوم الأربعاء، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.
ووجه الرئيس التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري.
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التعليقات على السيسي يطالب الجيش بالاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام
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