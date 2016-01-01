حفرة عملاقة تظهر من العدم وتبتلع 21 سيارة في لمح البصر (فيديو)



حفرة عملاقة حفرة عملاقة

ابتلعت حفرة عملاقة، أمس الأربعاء، 21 سيارة، عقب انهيار طريق بعد منتصف الليل في جنوب غرب الصين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية صينية.

ويظهر في مقطع فيديو على قناة CCTV اللحظة التي سقطت فيها السيارات المتوقفة بالقرب من مركز تجاري في حفرة ضخمة عندما انهار الطريق أمام المبنى فجأة.



وتداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة ابتلاع الأرض لعشرات السيارات في مدينة ييبين الصينية.



ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية الحادثة. وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لم يصب أحد في الحادثة، بينما تم انتشال 15 سيارة على الأقل من الحفرة العملاقة.

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وأضافت التقارير أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في الحادثة وجاري الوقوف على أسبابها.