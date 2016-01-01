أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن بالغ امتنانه لكافة الأشخاص القائمين على مشروع سد النهضة، الذين ساهموا في وصوله إلى مرحلة متقدمة؛ إذ أُنجز 86 بالمائة حتى الآن من عمليات بنائه، مع إتمام المرحلة الأوليّة من ملئه.
وغرّد آبي أحمد عبر تويتر، الخميس: "بالغ الامتنان لقيادة سد النهضة، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة المشروع والعُمال، الذين حققوا إنجازًا ضخمًا. الآن ينتظرنا جميعًا العمل الرئيسي في المرحلة التالية. ومن ثمّ، ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بطرق مختلفة".
والثلاثاء، عُقِد اجتماع سداسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية والري بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص الملء والتشغيل.
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التعليقات على آبي أحمد يوجّه رسالة إلى القائمين على مشروع سد النهضة
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