إيران تحتجز سفينة إماراتية.. تفاصيل

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إيران تحتجز سفينة إماراتية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن خفر السواحل الإيراني يحتجز سفينة إماراتية بزعم تجاوزها الحدود المائية بين البلدين.

وأعلنت إيران أنها احتجزت سفينة إماراتية في 17 أغسطس الجاري بعد مقتل اثنين من صياديها في حادث في الخليج، واستدعت القائم بأعمال الإمارات، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأوضحت وزارة الخارجية أن القارب احتجز الاثنين بعدما «أطلقت سفن خفر السواحل الإماراتية النار على قوارب صيد إيرانية مما أدى إلى مقتل اثنين من صيادي السمك»، مضيفة أنها «استدعت القائم بالأعمال الإماراتي».

المصدر: فرانس برس

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