قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس يمكن لطلاب الفرق النهائية معرفة نتيجتهم من خلال هذا اللينك اضغط هنا
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/personal/elkordy_agr_asu_edu_eg/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Felkordy_agr_asu_edu_eg%2FDocuments%2F%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%20%D9%85%204%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%81%202%202020&originalPath=aHR0cHM6Ly9hZ3Jhc3VlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZWxrb3JkeV9hZ3JfYXN1X2VkdV9lZy9FbmNmRWRtQ2REWkVvRlNwTXF2eWhrVUJjdFVsakNwcERhX0pYVGVsWW5xU053P3J0aW1lPW5DcC1kZnBFMkVn
وأضاف عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد أن كلية الزراعة من أولى الكليات بالجامعة التي أعلنتها نتائج الفرق النهائية للعام الجامعي 2019/2020.
ويذكر أن بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وكانت نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إعلان نتيجة الفرق النهائية بزراعة عين شمس.. من هنا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق