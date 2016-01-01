التعليم تواصل إطلاع المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة على كراسة الإجابة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم غلق باب قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة اليوم الخميس، مع استمرار الطلاب المتظلمين من الاطلاع على كراسات الإجابة داخل الكنترولات حتى نهاية الشهر الجارى، قائلة: لن تقبل أى طلبات تظلمات ولكن الكنترولات ستمكن الطلبة من الاطلاع وكتابة الملاحظات حسب المواعيد المحددة لكل طالب.



وأضافت المصادر، أن هناك كراسات إجابة استحقت الزيادة وصلت عددها إلى 2070 كراسة، وهناك كراسات أخرى سوف تستحق الزيادة، لافتة إلى أنه يتم ابلاغ مكتب بالتنسيق بكل التفاصيل الخاصة بالطلاب لاذين استحقوا الزيادات.



وكان الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تفقد مقر لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، وذلك استكمالاً للإجراءات التى تتبعها الوزارة للتأكد من سلامة رصد درجات الطلاب.

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وحرص الدكتور رضا حجازي، على مراجعة جميع "الشيتات" الخاصة بالحجرة، التي حدثت بها حالة الطالبة سلمى حاتم التي تم تعديل درجاتها في مادة اللغة العربية من 40 درجة إلى 75 درجة نتيجة خطأ بلجنة النظام والمراقبة، موضحًا أنه لم تظهر أي أخطاء وأن جميع الدرجات الموجودة على الكراسات مطابقة تمامًا لما هو مرصود بالشيتات اليدوية والمميكنة، ولا يوجد أي كشط أو تعديل وذلك ينافي ما تناولته بعض وسائل الإعلام في هذا الأمر.وأشار نائب الوزير إلى أن الخطأ في حالة الطالبة سلمى حاتم هو خطأ فردي ومن الصعب تكراره ولا يمكن تعميمه، وأنه قد تم إحالة جميع المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق وإيقافهم عن العمل بلجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التظلمات هو حصول كل طالب على حقة كاملاً وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية ومن خلال لجان تتسم بالخبرة في أعمال التقدير، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.وتابع: "أنه جاري استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص، وسيتم الإعلان عن إجمالي عدد المتقدمين بتظلمات، وإجمالى عدد المستفيدين من تظلمهم بعد الإنتهاء من جميع التظلمات".