حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة



طرق لتنظيف الأحذية طرق لتنظيف الأحذية

تعد الأحذية من القطع الأساسية التى لا غنى عنها لأى شخص فلا يستطيع أحد الخروج من المنزل بدونها ومع تطور الزمن اصبحت جزءا من إطلالة الفرد ومظهره الرائع.



وعرض موقع "Reader’s Digest" عدة طرق لتنظيف الاحذية بمختلف انواعها واعادتها كالجديدة .



أحذية جلدية

تعتمد طريقة تنظيف الأحذية في الغالب على موادها. بالنسبة للأحذية الجلدية ، نظف الأوساخ عن طريق مسح البقع بمحلول مكون من أجزاء متساوية من الماء والخل الأبيض. بمجرد أن يجف حذائك ، افركه بقطعة قماش ناعمة. يتجرجر بوف بقطعة قماش مبللة مغموسة في صودا الخبز. امسح حذائك ، ثم لمعه مرة أخرى بعد أن يجف.



أحذية من جلد الغزال

اعملي في اتجاه واحد ، استخدمي فرشاة أظافر أو فرشاة فرك لإزالة البقع برفق. بمجرد إزالة الأوساخ السطحية ، أضف الضغط واذهب إلى الخلف والأمام بالفرشاة للعمل على البقع العميقة. إذا لزم الأمر ، قم بالمتابعة عن طريق الفرك بقوة باستخدام ممحاة بيضاء، يمكنك أيضًا استخدام مبرد الأظافر اما بالنسبة للبقع الصعبة حقًا ، استخدم منشفة بيضاء لفرك الخل الأبيض أو فرك الكحول لمهاجمة البقعة أو استخدامها بالكامل لتفتيح الجلد المدبوغ. (لا تقلق - لن يتركوا علامات مائية). لا تفوت هذه الحيل العبقرية لجعل حذائك يدوم لفترة أطول.



أحذية جلد الغنم

باستخدام فرشاة أظافر أو فرشاة فرك ، امسح الحطام برفق من خارج الحذاء. ثم امسك ممحاة بيضاء لفرك المزيد من البقع الصعبة. الآن ، امسح الجزء الخارجي من الحذاء بقطعة قماش مبللة - إذا كانت مبللة جدًا ، فقد تتلف الخامة. باستخدام محلول من أجزاء متساوية من الماء البارد والخل المقطر ، اعمل برفق في المناطق التي تحتاج إلى تنظيف البقع. أنهِ الأمر بمسح المحلول بقطعة قماش مبللة ثم حشو حذائك بورق جرائد حتى تحافظ على شكلها أثناء التجفيف.

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فرك بعض الفازلين في البقعة باستخدام قطعة قطن. إذا كان كل ما يحتاجون إليه هو القليل من اللمعان ، فقم برشهم على بعض منظف الزجاج للحصول على لمعان مثل الجديد.احذية قماشابدأ بمسح الأوساخ عن الأحذية القماشية والأحذية الرياضية بفرشاة أسنان نظيفة. بعد ذلك ، استخدم فرشاة الأسنان تلك لفرك معجون مصنوع من أجزاء متساوية من صودا الخبز والماء في نعل الحذاء. بعد ذلك ، قم بتشغيل الدورة اللطيفة لغسالتك بالماء البارد ، مع إضافة حوالي نصف كمية المنظف التي تستخدمها عادةً عندما تكون الغسالة نصف ممتلئة. عندما تمتلئ ثلاثة أرباعه اتركه يجف في الهواء - باستخدام المجفف أو فتحة التهوية يمكن أن يتقلص حذاء.أحذية الجريتخلص من الأوساخ السائبة بفرشاة أسنان ثم نظف الفرشاة. اغمسها في ملعقة صغيرة من منظف الغسيل ممزوجًا بكوب من الماء. استخدم المحلول على القماش والشبكة والمطاط ، لكن لا تستخدمه على الفوم أو الجلد. استخدم إسفنجة مبللة لمسح رغوة الصابون. قم بتجديد الأربطة عن طريق المعالجة المسبقة للبقع بقطعة من منظف الغسيل ، ثم وضعها في كيس ناعم أثناء الغسيل. نظف المنطقة المحيطة بهم قبل إعادة ربط حذاء.الاحذية رياضية بيضاءهل تتساءل عن كيفية تنظيف الأحذية التي تتسخ باستمرار؟ ضعي القليل من مزيل طلاء الأظافر أو الخل على كرة قطنية ثم استخدميها لمسح البقع بعيدًا عن الأحذية الرياضية البيضاء. إذا كنت بحاجة إلى اللجوء إلى المبيض ، فتأكد من تخفيفه أولًا حتى لا ينتهي بك الأمر بالحذاء المتغير. استخدم فرشاة أسنان لتنظيف الركلات بمحلول مكون من جزء مبيض إلى خمسة مقادير من الماء. قم بالشطف بالماء الدافئ.شباشبإذا كانت الرائحة المطاطية أقل من الرائحة المنعشة بعد رحلة الشاطئ ، فابدأ بتدفق الماء الدافئ عليها. رشي صودا الخبز على الصنادل المبللة ، ثم اتركيها لمدة خمس دقائق على الأقل قبل استخدام فرشاة أسنان ناعمة قديمة لفركها. يمكنك أيضًا ترك الغسالة تقوم بالأعمال القذرة. استخدم القليل من المنظفات وكوبًا من الخل أثناء مرورهما في المكان البارد الرقيق. تحقق من خرافات التنظيف هذه التي تحتاج إلى التوقف عن تصديقها .نعل الفلينابدأ بخلط جالون من الماء الدافئ مع نصف كوب من الخل الأبيض وعدة قطرات من منظف الأطباق لمدة 30 ثانية.امسح الحذاء بالكامل بالمحلول ثم اغمس قطعة القماش مرة أخرى وركز على الفلين مستخدمًا دوائر صغيرة للفرك.بمجرد الانتهاء من كل الأوساخ ، امسح الإسفين بقطعة قماش نظيفة.نعل الحبلبالنسبة لأوتاد الحبل ، استخدم فرشاة أسنان لفرك الجزء المغطى بالحبال من الكعب برفق بمنظف السجاد أو المفروشات. تأكد من العمل في الاتجاه الذي يسير فيه الحبل لتجنب خطر الاهتراء. بعد ذلك ، تحقق من هذه الحيل الـ 17 للتنظيف للأدوات المنزلية التي يصعب تنظيفها