بدل ما تشتريها.. الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية



الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية

تعد الحلاوة الطحينية من الأطعمة المحببة للكبار والصغار وبالرغم من توفرها بالأسواق إلا أنَّها يمكن إعدادها بالمنزل بكلّ سهولة وبمواصفات أكثر أمانًا إليك طريقة عمل الحلاوة الطحينية



طريقة عمل الطجينة بالشيكولاته للشيف غادة التلى.

طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :

2 كوب سكر بودرة

2 كوب لبن بودرة

1 و ربع كوب طحينة

2 كوب مكسرات

2 ملعقة كبيرة كاكاو



طريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:

فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة

فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك

فى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ الحلاوة الطحينية في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.

