بدل ما تشتريها.. الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بدل ما تشتريها.. الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية

صورة الخبر: الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية
الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية

تعد الحلاوة الطحينية من الأطعمة المحببة للكبار والصغار وبالرغم من توفرها بالأسواق إلا أنَّها يمكن إعدادها بالمنزل بكلّ سهولة وبمواصفات أكثر أمانًا إليك طريقة عمل الحلاوة الطحينية

طريقة عمل الطجينة بالشيكولاته للشيف غادة التلى.
طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :
2 كوب سكر بودرة
2 كوب لبن بودرة
1 و ربع كوب طحينة
2 كوب مكسرات
2 ملعقة كبيرة كاكاو

طريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:
فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة
فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك
فى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ الحلاوة الطحينية في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بدل ما تشتريها.. الطريقة الأصلية لعمل الحلاوة الطحينية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63943

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager