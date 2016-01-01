توقف عنها فورا... هذه العادات تسبب النقرس

النقرس هو مرض روماتيزمي يحدث عندما تتشكل بلورات حمض اليوريك أو بولات أحادية الصوديوم في أنسجة وسوائل الجسم. يحدث هذا عندما ينتج الجسم الكثير من حمض البوليك أو لا يفرز ما يكفي من حمض البوليك.
يسبب النقرس ألمًا مؤلمًا في المفصل ، حيث تصبح المنطقة حمراء وساخنة ومتورمة، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.
يظهر النقرس الحاد عادةً على شكل مفصل أحمر شديد وساخن ومتورم وألم شديد.
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