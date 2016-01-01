توقف عنها فورا... هذه العادات تسبب النقرس



النقرس النقرس

النقرس هو مرض روماتيزمي يحدث عندما تتشكل بلورات حمض اليوريك أو بولات أحادية الصوديوم في أنسجة وسوائل الجسم. يحدث هذا عندما ينتج الجسم الكثير من حمض البوليك أو لا يفرز ما يكفي من حمض البوليك.



يسبب النقرس ألمًا مؤلمًا في المفصل ، حيث تصبح المنطقة حمراء وساخنة ومتورمة، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.



يظهر النقرس الحاد عادةً على شكل مفصل أحمر شديد وساخن ومتورم وألم شديد.

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تشمل عوامل الخطر ما يلي:زيادة الوزن أو السمنةارتفاع ضغط الدمتناول الكحولاستخدام مدرات البولنظام غذائي غني باللحوم والمأكولات البحريةبعض الأدوية الشائعةضعف وظائف الكلىمن الممكن حدوث فترات طويلة من الهدوء ، تليها نوبات تستمر من أيام إلى أسابيع. في بعض الأحيان يمكن أن تكون مزمنة. يمكن أن تؤدي الهجمات المتكررة من النقرس الحاد إلى شكل تنكسي من التهاب المفاصل المزمن يسمى التهاب المفاصل النقرسي.