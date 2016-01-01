بالخميرة والبيكنج بودر.. طريقة عمل كفتة رول بالعجين

كفتة رول بالعجين
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة رول بالعجين، بمذاق لا يقاوم وشكل شهى.
مقادير كفتة رول بالعجين:
4 أكواب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة كبيرة خميرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر نصف كوب زيت
1 كوب لبن
ماء دجاج مفروم
بصل
مرقة طماطم
فلفل الوان
فلفل حار
بقدونس
بهارات
ملح
فلفل أسود
للوجه
بيض
لبن
حبة البركة أو سمسم
طريقة تحضير كفتة رول بالعجين:
* يخلط الدقيق مع خميرة وبيكنج باودر وملح وسكر ولبن وزيت جيدا.
* ثم يضاف الماء ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.
* يوضع بصل مفروم ومكعب مرقة طاسة على النار.
* يضاف دجاج مفروم أو قطع صغيرة مع طماطم وبقدونس مفروم وبهارات وملح وفلفل وتقلب جيدا حتى تنضج قليلا.
* تقطع العجينة كويرات وتفرد باستخدام نشابة.
* يوضع حشو الدجاج بداخلها وتلف على شكل رول جيدا ثم يضاف بيض ولبن على الوجه وتضاف حبة البركة أو سمسم حسب الرغبة.
* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.
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