بالخميرة والبيكنج بودر.. طريقة عمل كفتة رول بالعجين



كفتة رول بالعجين كفتة رول بالعجين

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة رول بالعجين، بمذاق لا يقاوم وشكل شهى.



مقادير كفتة رول بالعجين:



4 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة خميرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر نصف كوب زيت

1 كوب لبن

ماء دجاج مفروم

بصل

مرقة طماطم

فلفل الوان

فلفل حار

بقدونس

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بهاراتملحفلفل أسودللوجهبيضلبنحبة البركة أو سمسمطريقة تحضير كفتة رول بالعجين:* يخلط الدقيق مع خميرة وبيكنج باودر وملح وسكر ولبن وزيت جيدا.* ثم يضاف الماء ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.* يوضع بصل مفروم ومكعب مرقة طاسة على النار.* يضاف دجاج مفروم أو قطع صغيرة مع طماطم وبقدونس مفروم وبهارات وملح وفلفل وتقلب جيدا حتى تنضج قليلا.* تقطع العجينة كويرات وتفرد باستخدام نشابة.* يوضع حشو الدجاج بداخلها وتلف على شكل رول جيدا ثم يضاف بيض ولبن على الوجه وتضاف حبة البركة أو سمسم حسب الرغبة.* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.