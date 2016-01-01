أعراض الإصابة بـ هشاشة العمود الفقري



هشاشة العمود الفقري هشاشة العمود الفقري

قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل العظمي من الأعراض التالية، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.



أعراض هشاشة العظام فى العمود الفقري



ألم وتيبس في المفاصل

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ألم يزداد سوءًا بعد التمرين أو الضغط على المفصلصوت احتكاك أو صريف أو طقطقة عند تحريك المفصلالتيبس الصباحيالألم الذي يسبب اضطرابات النومقد يعاني بعض الأشخاص من تغيرات مرتبطة بهشاشة العظام التي تظهر في الأشعة السينية، لكنهم لا يعانون من الأعراض.يصيب التهاب المفاصل عادةً بعض المفاصل أكثر من غيرها، مثل الركبة اليسرى أو اليمنى أو الكتف أو الرسغ.