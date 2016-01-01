علامات مبكرة.. أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي



أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، تختلف أعراض التهاب المفاصل التي تظهر وكيفية ظهورها بشكل كبير حسب النوع.



يمكن أن تتطور تدريجيًا أو فجأة، نظرًا لأن التهاب المفاصل غالبًا ما يكون مرضًا مزمنًا، فقد تظهر الأعراض وتختفي أو تستمر بمرور الوقت.



ومع ذلك، يجب على أي شخص يعاني من أي من العلامات التحذيرية الأربع التالية مراجعة الطبيب.

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كشف موقع mediacl news today، عن علامات التهاب المفاصل الروماتويدي.الألم: يمكن أن يكون الألم الناتج عن التهاب المفاصل مستمرًا، أو قد يأتي ويختفي، قد يؤثر على جزء واحد فقط، أو يمكن الشعور به في أجزاء كثيرة من الجسم.التورم: في بعض أنواع التهاب المفاصل، يصبح الجلد فوق المفصل المصاب أحمر اللون ومتورمًا ودافئًا عند لمسه.الكزازة. التصلب هو عرض نموذجي، في بعض الأنواع، يكون هذا على الأرجح عند الاستيقاظ في الصباح، أو بعد الجلوس على مكتب، أو بعد الجلوس في السيارة لفترة طويلة، مع الأنواع الأخرى، قد يحدث التيبس بعد التمرين، أو قد يستمر.صعوبة تحريك المفصل: إذا كان تحريك المفصل أو النهوض من الكرسي صعبًا أو مؤلمًا، فقد يشير ذلك إلى التهاب المفاصل أو مشكلة أخرى في المفاصل.التهاب المفصل الروماتويديالتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض جهازي، لذلك عادة ما يصيب المفاصل على جانبي الجسم بالتساوي، الأكثر شيوعًا هي مفاصل الرسغين والأصابع والركبتين والقدمين والكاحلين.قد تشمل أعراض المفاصل:- تصلب الصباح الذي يستمر لأكثر من ساعةألم ، غالبًا في نفس المفاصل على جانبي الجسمفقدان نطاق حركة المفاصل، مع احتمال حدوث تشوهتشمم الأعراض الأخرى:ألم في الصدر عند الشهيق بسبب التهاب الجنبةجفاف العينين والفم، إذا كانت متلازمة سجوجرن موجودةحرق العين والحكة والإفرازاتعقيدات تحت الجلد، وعادة ما تكون علامة على مرض أكثر حدةخدر أو وخز أو حرقة في اليدين والقدمينصعوبات النوم.