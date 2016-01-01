ميدو يحكي قصة تحويله لـ محمود علاء من الأهلي لـ الزمالك



محمود علاء محمود علاء



كشف أحمد حسام "ميدو" مدرب وادي دجلة الأسبق عن كيفية تحويله لمسار محمود علاء وقتما كان لاعبا في الفريق من الانتقال للأهلي إلى الزمالك.



وتحدث ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" قائلا: "كنا في معسكر في العين السخنة واتصل بي مالك النادي ماجد سامي وقال لي محمود طاهر رئيس الأهلي يريد ضم محمود علاء مقابل 9 ملايين جنيه".



وواصل "محمود علاء كان قد أتم كذلك اتفاقه مع الأهلي، وسألت ماجد سامي لو جلبت لك عرض أفضل من الزمالك هل ستوافق وأجابني بالإيجاب".

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وتابع ميدو "ماجد سامي رغم أنه أهلاوي لكنه رجل أعمال من طراز رفيع وهو مستثمر جيد، وقلت لنفسي طالما سأخسر اللاعب من الأفضل أن أخسره للزمالك وليس الأهلي".وأضاف "هاتفت مرتضى منصور رئيس الزمالك وأبلغته بأن هناك لاعب يدعى محمود علاء لو انضم للأهلي سيجعل دفاعه يستفيق لـ10 سنوات مقبلة".وأردف "قلت له هذا اللاعب تربى في صفوف منتخبات مصر السنية المختلفة ولديه شخصية قوية هذا هو مدحت عبد الهادي الجديد".وتابع "اتفقنا على مبلغ 12 مليون جنيه وتفاوض الزمالك مع دجلة وبقت مهمة إقناع محمود بتحويل مساره".وأكمل ميدو "محمود لم يكن أغلق الباب بشكل كامل واتفقنا على حصوله على راتب أفضل في الزمالك وفي اليوم التالي حصل دجلة على 12 مليون جنيه وتمت الصفقة".