اضطر عشرات الآلاف من الأمريكيين إلى الفرار من منازلهم، بينما التهمت النيران عشرات المنازل الأخرى في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، بعدما أشعلت صواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار.
وقالت السلطات الأمريكية إن الولاية عرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها، منذ أكثر من 10 سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.
وقال ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من 9 حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق، الاثنين.
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التعليقات على كاليفورنيا.. عشرات الآلاف يفرون من جحيم الحرائق في أسوأ عاصفة منذ 10 سنوات
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