أعلن د .ايهاب الطاهر استقالته من منصب الأمين العام لـ نقابة الأطباء .
وجاء فى نص الاستقالة : "وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني ( باعتباري الأمين العام ) من كنت وراء النعي الذي نشر علي موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د. عصام العريان ، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين".
وتابع : " أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقًا في هذا الأمر ، وأؤكد اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني د. عصام العريان"
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التعليقات على بسبب سقطة عصام العريان.. استقالة إيهاب الطاهر من أمانة الأطباء
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