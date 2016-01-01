بسبب سقطة عصام العريان.. استقالة إيهاب الطاهر من أمانة الأطباء



ايهاب الطاهر ايهاب الطاهر



أعلن د .ايهاب الطاهر استقالته من منصب الأمين العام لـ نقابة الأطباء .



وجاء فى نص الاستقالة : "وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني ( باعتباري الأمين العام ) من كنت وراء النعي الذي نشر علي موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د. عصام العريان ، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين".



وتابع : " أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقًا في هذا الأمر ، وأؤكد اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني د. عصام العريان"

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وتابع : " هذا الامر كان مقترح اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية ، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم على ما نشر ، وأعيد التأكيد علي رفضي ذلك ".