أوبك: مصر سجلت 10 اكتشافات نفطية في 2019

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مصر سجلت 10 اكتشافات نفطية

نشرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تقريرها الشهري عن أسواق النفط، والذي أشار إلى اكتشافات النفط في مصر.

وقالت "أوبك" في تقريرها إن مصر سجلت 10 اكتشافات نفطية جديدة خلال العام الماضي 2019.

وأضافت أن الاحتياطيات الجيولوجية في اكتشاف سدري 23 في منطقة أبو رديس تقدر بحوالي 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى اكتشاف النفط الثقيل في البئر التطويرية "رابول 7" لامتياز غرب غارب، والذي أنتج عند اختباره لمدة خمسة أيام 415 برميل يوميا.

وتابع التقرير أنه تم تحقيق 3 اكتشافات جديدة للغاز بينها اكتشاف "القرع شمال شرق – 1" الذي تحقق في دلتا النيل حيث تم إنتاج 481 ألف متر مكعب يوميا عند اختبار الكشف.

المصدر: elbalad

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