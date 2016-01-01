أوبك: مصر سجلت 10 اكتشافات نفطية في 2019

نشرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تقريرها الشهري عن أسواق النفط، والذي أشار إلى اكتشافات النفط في مصر.
وقالت "أوبك" في تقريرها إن مصر سجلت 10 اكتشافات نفطية جديدة خلال العام الماضي 2019.
وأضافت أن الاحتياطيات الجيولوجية في اكتشاف سدري 23 في منطقة أبو رديس تقدر بحوالي 200 مليون برميل من النفط.
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