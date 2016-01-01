يحرق الدهون وينظف الجسم من السموم.. كوب من هذا المشروب يوميا



مشروب العسل والليمون مشروب العسل والليمون

إذا كنت ممن يبحثون عن مشروب سريع لحرق ونسف دهون الكرش والأرداف، يمكنك الاعتماد على المشروب التالى لتخسيس البطن والحفاظ على قوامك وتعزيز الأيض، إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره بالخطوات وفوائد تناوله يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



إليك مشروب العسل والليمون للتخلص من سموم الجسم وحرق الدهون.



ماذا تحتاجين

ملعقة طعام عسل عضوي

عصير ليمون

كوب ماء

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كيف تطبقين المشروبقومى بتسخين الماء إلى درجة حرارة الغرفة ليكون دافئًا بدرجة كافية ولكن ليس شديد السخونة.ضيفى عصير الليمون والعسل.يقلب جيدًا قبل الشرب.فوائد المشروب:يعتبر الليمون مع رشة من العسل أحد أفضل المشروبات لفقدان الوزن، وذلك لأن العسل العضوي يساعد على منع مشاكل الأمعاء، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات، وهذا بدوره يساعد في إنقاص الوزن.أما الليمون الحامض، فهو غنى بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، ويطرد السموم، ويساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم.