كارثة.. هل سرطان الدم وراثي؟

سرطان الدم



لا ينتقل اللوكيميا عادة بين العائلات، لذلك فمعظم الحالات لا يكون وراثيًا.



ومع ذلك، يمكن للناس أن يرثوا التشوهات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.



في حالات أخرى، يمكن أن تزيد العوامل البيئية ونمط الحياة من خطر إصابة الشخص بسرطان الدم، وتشمل هذه العوامل التعرض للمواد الكيميائية السامة والتدخين.

يوجد أيضًا اختلاف بين ابيضاض الدم الجيني والوراثي، بالإضافة إلى عوامل الخطر ونصائح للوقاية من سرطان الدم، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.هل سرطان الدم وراثي؟اللوكيميا مرتبطة بالحمض النووي لكنها ليست وراثية.اللوكيميا مرض وراثي ، رغم أنه في معظم الحالات ليس وراثيًا.اللوكيميا مرض وراثي بسبب ارتباطه بالحمض النووي للشخص ، وهي المادة التي تحمل المعلومات الجينية. يحدد الحمض النووي تطور خلايا الجسم ونموها ووظيفتها.الحمض النووي مسؤول عن تحديد السمات غير القابلة للتغيير ، مثل لون العين والشعر ، وكذلك تحديد النمو والتطور المستمر للدم والجلد وخلايا الجسم الأخرى.يتطور سرطان الدم بسبب طفرات في الحمض النووي لخلايا نخاع العظام . يسبب نموًا غير طبيعي للخلايا في الدم ونخاع العظام. قد تمنع خلايا اللوكيميا نخاع العظام من إنتاج الخلايا السليمة.هذه الطفرات لا تحدث دائمًا في العائلات. يمكن لأي شخص أن يرث تغييرات الحمض النووي من والديه أو الحصول عليها خلال حياته. عادة ما تتطور طفرات الحمض النووي المرتبطة باللوكيميا بعد الحمل بدلًا من أن تكون موروثة من جينات الوالدين.في بعض الأحيان ، ينقل الآباء طفرات جينية معينة أو حالات وراثية تزيد من خطر إصابة الطفل بسرطان الدم.تساهم عوامل معينة ، مثل البيئة والتعرض للمواد الكيميائية ونمط الحياة ، في حدوث طفرات جينية تؤدي إلى خلل في الحمض النووي. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، تحدث هذه الطفرات دون سبب معروف.ابيضاض الدم النخاعي الحاد العائلي هو شكل موروث من ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML). قد يكون الأشخاص الذين لديهم AML عائلي قد غيروا جينات CEBPA .عوامل الخطر لسرطان الدمعامل الخطر هو عنصر يزيد من خطر إصابة الشخص بالمرض. يمكن أن تأتي عوامل الخطر من التركيب الجيني للشخص أو البيئة أو نمط الحياة.وجود عامل خطر واحد أو أكثر لا يعني بالضرورة أن الشخص سوف يصاب بمرض.تتضمن عوامل الخطر التي تزيد من فرص إصابة الشخص بسرطان الدم ما يلي:علم الوراثةاللوكيميا هو مرض وراثي يسببه تغيرات في جينات الشخص. يمكن أن يرث الناس عوامل الخطر الجينية ، أو يمكن أن تتغير جينات الشخص بسبب المحفزات البيئية.تحوّل طفرات كروموسوم فيلادلفيا الخلايا الجذعية إلى خلايا دم بيضاء. لا تحدث هذه الطفرة الجينية في العائلات ، لكنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي المزمن.وجد مؤلفو دراسة عام 2019 أن بعض الطفرات الجينية ، وتحديدًا طفرات FLT3-ITD و NRAS ، تظهر بشكل متكرر في الأشخاص الذين لديهم AML-M5 ، وهو نوع من AML يتشكل في خلايا الدم البيضاء غير الناضجة.تاريخ العائلةيمكن أن يؤدي وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان الدم ، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء ، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL).عمروفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن نوعًا من سرطان الدم يسمى سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL) يصيب الأطفال والمراهقين في كثير من الأحيان أكثر من البالغين.يزداد خطر الإصابة بـ CLL و ALL مع تقدم العمر. تقدر جمعية السرطان الأمريكية (ACS) أن 9 من كل 10 أشخاص مصابين بـ CLL يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر .الجنسالذكور أكثر عرضة للإصابة بـ CLL من الإناث. يحدث ALL أيضًا في كثير من الأحيان عند الذكور أكثر من الإناث.سباقتشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن سرطان الدم يحدث غالبًا عند الأشخاص البيض ، يليهم ذوي الأصول الإسبانية والسود.اضطرابات وراثية أخرىتنص ACS على أن المتلازمات الوراثية التالية قد تزيد من خطر الإصابة بـ ALL:متلازمة داونمتلازمة بلوممتلازمة كلاينفلترمتلازمة لي فرومينيترنح وتوسع الشعيراتالورم العصبي الليفيفقر الدم فانكونيالتعرضات البيئيةقد يؤدي التعرض للمواد السامة ، مثل الكيماويات الصناعية والإشعاع ، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم. قد يتعرض الأشخاص للإشعاع أثناء اختبارات التصوير مثل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية والأشعة المقطعية .قد يؤدي تلقي العلاج الكيميائي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم.قد يؤدي التعرض للمواد الكيميائية مثل البنزين والبنزين ودخان السجائر إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم.البنزين مادة كيميائية موجودة في العديد من المنتجات ، من الغراء ومواد التنظيف إلى المنظفات والأصباغ. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يعتبر البنزين من بين أكثر 20 مادة كيميائية منتجة في الولايات المتحدة.نصائح وقائية من سرطان الدمقد يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر إصابة الشخص بسرطان الدم.على الرغم من عدم سيطرة الأشخاص على بعض عوامل الخطر ، مثل العمر والجنس البيولوجي ، يمكنهم تقليل خطر الإصابة بسرطان الدم عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة مثل:تعلم المخاطر والتاريخ العائليالإقلاع عن التدخين أو عدم البدء في التدخينتجنب ملامسة البنزين والفورمالديهايد والمواد الكيميائية السامة الأخرىالحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.