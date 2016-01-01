علاج البروستاتا بدون جراحة بنوع من البذور المهملة

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صورة الخبر: بذور اليقطين
بذور اليقطين


يمكن بدون جراحة .علاج البروستاتا الملتهبة بطرق مختلفة بدون جراحة، إليك أبرز أعراض التهاب البروستاتا.

تعد أبرز أعراض التهاب البروستاتا ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة ومشكلة في التبول والبول داكن ويساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في علاج تضخم البروستاتا

وهناك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل سمك السلمون فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية كذلك فاكهة التوت فهناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا مثل المحار والمكسرات ومنتجات الألبان فهى تفيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا.

بجانب الأطعمة السابقة يجب محاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول وتجنب تناول الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول ومزيلات الاحتقان.

علاج البروستاتا بالاعشاب

علاج البروستاتا بالاعشاب يعطى نتائج فعالة إليك أفضل العلاجات الطبيعية للبروستاتا يقدمها موقع برايت سايد

-(بذور اليقطين) تحتوى على بيتا سيتوستيرول قد يحسن تدفق البول ويقلل من كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول.
تشمل المصادر الأخرى للليكوبين:

بابايا
الجريب فروت الوردي
البطيخ
جوافة
جزر
الفلفل الأحمر
المشمش
كرنب أحمر

- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على الكثير من مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة التي ثبت أنها تعزز جهاز المناعة وتبطئ من تطور سرطان البروستاتا.

المصدر: موقع برايت سايد

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