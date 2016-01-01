علاج البروستاتا بدون جراحة بنوع من البذور المهملة

يمكن بدون جراحة .علاج البروستاتا الملتهبة بطرق مختلفة بدون جراحة، إليك أبرز أعراض التهاب البروستاتا.
تعد أبرز أعراض التهاب البروستاتا ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة ومشكلة في التبول والبول داكن ويساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في علاج تضخم البروستاتا
وهناك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل سمك السلمون فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية كذلك فاكهة التوت فهناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا مثل المحار والمكسرات ومنتجات الألبان فهى تفيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا.
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