فائدة مذهلة لوضع كوب قهوة في الشامبو.. جرّبي بنفسك

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فائدة مذهلة لوضع كوب قهوة في الشامبو

تعتبر الوصفات الطبيعية أفضل طرق العناية بالبشرة والشعر، ومنها القهوة فهي صحية وبها العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الأخرى التي تجدد شباب البشرة ، وتنظف فروة الرأس .

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بـ فوائد القهوة للشعر ، فهي تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، كما تنظف فروة الرأس جيدا وتخلصك من القشرة الدهنية المتراكمة على الفروة .

إليكي طريقة استخدام القهوة للشعر ..

- قومي بتسخين كوب من الماء.
-بعد أن يبرد قليلًا ضيفي له 2 ملعقة من القهوة المطحونة.
- ضيفي كوب الماء بالقهوة إلى عبوة الشامبو الخاص بك.
- احرصي على أن يكون الشامبو طبيا، ولا يحتوي على مواد عديدة تضر بشعرك.
-اتركي القهوة في الشامبو ساعتين قبل استخدامه.
- عند الاستحمام، قومي بوضع كمية من الشامبو المضاف له القهوة على شعرك ودلكي فروة رأسك جيدًا به.
- القهوة في الشامبو تساعد على التخلص من قشرة الشعر، وفتح مسام بصيلات الشعر.

المصدر: موقع glowpink

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