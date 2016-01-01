تعتبر الوصفات الطبيعية أفضل طرق العناية بالبشرة والشعر، ومنها القهوة فهي صحية وبها العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الأخرى التي تجدد شباب البشرة ، وتنظف فروة الرأس .
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بـ فوائد القهوة للشعر ، فهي تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، كما تنظف فروة الرأس جيدا وتخلصك من القشرة الدهنية المتراكمة على الفروة .
إليكي طريقة استخدام القهوة للشعر ..
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التعليقات على فائدة مذهلة لوضع كوب قهوة في الشامبو.. جرّبي بنفسك
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