الحبوب أو الحقن .. كيف تختارين وسيلة منع الحمل المناسبة



كيف تختارين وسيلة منع الحمل المناسبة كيف تختارين وسيلة منع الحمل المناسبة

كل امرأة تبحث عن وسيلة منع الحمل الآمنة لـتحديد النسل وتعد وسائل منع الحمل الأكثر شيوعًا هي الحقن والحبوب إليك فائدة وأضرار كل منهما وفقا لموقع "برايت سايد".



تعمل موانع الحمل الهرمونية أيضًا على تغيير مخاط عنق الرحم، بحيث يصعب على الحيوانات المنوية المرور عبر عنق الرحم والعثور على بويضة ويمكن أن تمنع موانع الحمل الهرمونية الحمل عن طريق تغيير بطانة الرحم، لذلك من غير المحتمل أن يتم زرع البويضة الملقحة.



على الجانب الآخر تسبب حبوب منع الحمل فى تقليل عدد فترات الحيض من 13 دورة في السنة إلى أربع فترات في السنة فقط، هذا يعني أن المرأة التي تتناول هذه الحبة ستحيض مرة واحدة فقط كل 3 أشهر تقريبًا.

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ويعد وفقا لموقع هيلث من الأفضل تناول الحبوب في نفس الوقت كل يوم، ولكن تناولها إما قبل الإفطار أو في وقت النوم سيساعد في تسهيل تذكرها.حقن منع الحملبجانب حبوب منع الحمل تغعد حقنة منع الحمل علاج فعال لمنع الحمل فتحتوي على هرمونات ، إما البروجستين وحده ، أو البروجستين والإستروجين معًا ، والتي تمنع جسمك من إطلاق البويضات .أنت بحاجة إلى جرعة واحدة إما مرة كل شهر أو مرة كل ثلاثة أشهر و تشبه طريقة عمل تلك الحقن طريقة حبوب منع الحمل.وتعتبر أبرز سلبيات حقنة منع الحمل إستمرار مفعولها من شهر إلى 3 أشهر وتعد أبرز فوائد حقن منع الحمل امكانية استخدامها عند الرضاعة الطبيعية وفى الوقت نفسه تقلل حقن منع الحمل من فترات الغزارة المؤلمة للحيض لبعض النساء.وتعد أبرز اضرار حبوب منع الحمل تسببها في معاناة بعض الأشخاص من الصداع وتقلبات المزاج كما أن حبوب منع الحمل قد تسبب لك الهشاشة و تفقد كثافة العظام إذا حصلت على الحقنة لأكثر من عامين على التوالي.