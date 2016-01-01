على طريقة المخبز .. كيفية عمل الفطير المشلتت سريع التحضير



الفطير المشلتت الفطير المشلتت

يعتبر الفطير سريع التحضير من أسهل الاشياء التي يتم خبزها فلا يحتاج للكثير من العناء وسنقدم لكي طريقة عمل فطير سريع التحضير بطريقة سهلة ومناسبة لميزانية بيتك.



طريقة عمل فطير سريع التحضير



مكونات عمل فطير سريع التحضير

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2 كوب دقيق1/2 كوب ماء2 معلقة كبيرة سكر1/2 معلقة صغيرة ملح1/2 كوب زيت1/4 كوب سمنموزاريلاشيدرروميطريقة عمل فطير سريع التحضير :- نقوم بخلط لملح والسكر في الماء ونضيفة للدقيق، نعجن جيدا واذا احتاجت ماء نضيف ونعجن ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.- نقسم العجين تلات اقسام كل قسم يمثل فطيرة وكل جزء 5 كور نفرد كل كورة على الزيت ونتركها جانبا.- نضع ال5 كور اللي اصبحوا عجين مفرود على بعض وبينهم نفرد زبدة كويس نتركها ترتاح ربع ساعة نفردها بسيط لتأخذ شكل المستطيل.- نضع الحشو ونطبق مثل الظرف ونسخن طاسة على النار وندهنها سمن ونضيف الفطيرة الاولى حتى تستوي من تحت ونقلبها على الوجة الاخر ونسوي الفطيرتين الاخرتين بعد حشوهم بنفس الطريقة.