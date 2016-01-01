لو عاوزاها زي المحلات.. تعرفي على أسرار سلق اللحمة



أسرار سلق اللحمة أسرار سلق اللحمة

يوجد اسرار سلق اللحم في جميع الدول وقبل أن يبدأ الطهي الحقيقي ضعي اللحم في الماء المغلي لفترة قصيرة أقل من 30 ثانية أو عندما تلاحظين تغير لون اللحم ثم ضعيه تحت الماء المغلي اسكب الماء المغلي بعيدًا أيضًا وذلك لإزالة الأوساخ والدم لتقليل رائحة "اللحوم النيئة".



أضف بعض التوابل لتقليل رائحة الدم وأيضًا لإضافة نكهة إلى اللحم ويجب أن تضع التوابل في الماء مع اللحم، فيمكنك اختيار ما تريد استخدامه بناءً على التفضيلات مثل : الزنجبيل ، القرفة ، واليانسون ، والفلفل الأسود والأبيض الأخضر ، والمريمية ، إلخ.



اضبط الحرارة وتحكم في الوقت بناءً على ما تطبخه بشكل عام ، وتستغرق بعض الأجزاء وقتًا أطول من الأخرى عادة ما تستخدم حرارة عالية في البداية ثم تتحول إلى متوسطة أو منخفضة كحساء بطيء.



إذا كنت ترغب في إضافة بعض الخضار ، مثل الجزر والبصل والبطاطس تحكم في التوقيت فقد تؤدي إضافة الخضار في وقت مبكر إلى نضجها أكثر من اللازم وتفقد مذاقها قوامها.

