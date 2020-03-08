قال د. عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 11 طن و694 كجم في 19 محافظة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك واللحوم والأدوية واللقاحات البيطرية.
وأوضح محمود، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، السويس، البحر الاحمر" حيث تم تحرير 66 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «الزراعة»: ضبط 11 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق